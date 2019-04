மாவட்ட செய்திகள்

மனநலம் பாதிக்கப்பட்டு காணாமல் போனவர்7 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு குடும்பத்தினரிடம் ஒப்படைப்புபீகாரை சேர்ந்தவர் + "||" + Mental sufferer disappeared After 7 years of delivery to the family From Bihar

மனநலம் பாதிக்கப்பட்டு காணாமல் போனவர்7 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு குடும்பத்தினரிடம் ஒப்படைப்புபீகாரை சேர்ந்தவர்