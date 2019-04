மாவட்ட செய்திகள்

கடினமான காலத்தில் நம்மை கல்வி தான் காப்பாற்றுகிறது பட்டமளிப்பு விழாவில் வெங்கையா நாயுடு பேச்சு + "||" + Difficult times Education protects us At the graduation ceremony Venkaiah Naidu talk

கடினமான காலத்தில் நம்மை கல்வி தான் காப்பாற்றுகிறது பட்டமளிப்பு விழாவில் வெங்கையா நாயுடு பேச்சு