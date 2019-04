மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை பெரியகோவிலில் தமிழ்மொழி கல்வெட்டுகள் அகற்றப்பட்டு இந்தி திணிக்கப்படுகிறதா? ஆய்வாளர்கள் அதிர்ச்சி + "||" + Tanjai Periyakoil Tamil inscriptions were removed Hindi is being imposed

தஞ்சை பெரியகோவிலில் தமிழ்மொழி கல்வெட்டுகள் அகற்றப்பட்டு இந்தி திணிக்கப்படுகிறதா? ஆய்வாளர்கள் அதிர்ச்சி