மாவட்ட செய்திகள்

மேட்டுப்பாளையம் அருகே, உணவு தேடி வந்தபோது மின்சாரம் தாக்கி காட்டு யானை சாவு + "||" + Electricity hit when searching for food Wild elephant to death

மேட்டுப்பாளையம் அருகே, உணவு தேடி வந்தபோது மின்சாரம் தாக்கி காட்டு யானை சாவு