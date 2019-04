மாவட்ட செய்திகள்

கல்லிடைக்குறிச்சி அருகே பரிதாபம் குளத்தில் மூழ்கி மாணவன் பலி + "||" + Near Kallidaikurchi Pity Drowned in the pool kills student

கல்லிடைக்குறிச்சி அருகே பரிதாபம் குளத்தில் மூழ்கி மாணவன் பலி