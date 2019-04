மாவட்ட செய்திகள்

பஸ் மீது கார் மோதல், சோளிங்கர் தி.மு.க. வேட்பாளர் உள்பட 6 பேர் படுகாயம் - அரவக்குறிச்சி பிரசாரத்துக்கு சென்றபோது விபத்து + "||" + Car collision on the bus, Sholingar DMK 6 people, including the candidate, were injured

பஸ் மீது கார் மோதல், சோளிங்கர் தி.மு.க. வேட்பாளர் உள்பட 6 பேர் படுகாயம் - அரவக்குறிச்சி பிரசாரத்துக்கு சென்றபோது விபத்து