மாவட்ட செய்திகள்

பண்ருட்டியில் களைகட்டியது பலாப்பழம் சீசன் - ஒரு டன் ரூ.25 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை + "||" + Punched in Panrutti, The jackfruit season -a ton of up to Rs. 25 thousand

பண்ருட்டியில் களைகட்டியது பலாப்பழம் சீசன் - ஒரு டன் ரூ.25 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை