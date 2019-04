மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் 2-ம் கட்ட நாடாளுமன்ற தேர்தலில் 67.21 சதவீத வாக்குகள் பதிவுதலைமை தேர்தல் அதிகாரி தகவல் + "||" + In Karnataka In the second phase of parliamentary elections 67.21 percent of the votes are recorded

கர்நாடகத்தில் 2-ம் கட்ட நாடாளுமன்ற தேர்தலில் 67.21 சதவீத வாக்குகள் பதிவுதலைமை தேர்தல் அதிகாரி தகவல்