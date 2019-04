மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் 2-வது கட்டமாக 14 தொகுதிகளுக்கு தேர்தல் 67 சதவீதம் வாக்குப்பதிவு மே 23-ந் தேதி ஓட்டு எண்ணிக்கை + "||" + 2nd stage in Karnataka Elections to 14 constituencies 67 percent voting Counting on May 23rd

