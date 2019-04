மாவட்ட செய்திகள்

சுங்கச் சாவடிகளில் நிற்காமல் பயணிக்க உதவும் ‘பாஸ்டாக்’ + "||" + The method of payment of electronic fees (ETC)

சுங்கச் சாவடிகளில் நிற்காமல் பயணிக்க உதவும் ‘பாஸ்டாக்’