நீலகிரி நாடாளுமன்ற தொகுதியில், வாக்காளர்களுக்கு கை விரலில் வைக்கப்பட்ட மையால் எவ்வித பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை - கலெக்டர் தகவல்