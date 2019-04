மாவட்ட செய்திகள்

இலங்கை குண்டு வெடிப்பில் இறந்தவர்களுக்குமெழுகுவர்த்தி ஏந்தி அஞ்சலி + "||" + For those who died in the Sri Lankan bomb explosion Candle light tribute

இலங்கை குண்டு வெடிப்பில் இறந்தவர்களுக்குமெழுகுவர்த்தி ஏந்தி அஞ்சலி