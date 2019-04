மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டம் முழுவதும்12 மையங்களில் ‘நீட்’ தேர்வு9,944 பேர் எழுதுகின்றனர் + "||" + Across the district 'Eight' selection in 12 centers 9,944 people write

மாவட்டம் முழுவதும்12 மையங்களில் ‘நீட்’ தேர்வு9,944 பேர் எழுதுகின்றனர்