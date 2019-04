மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை அரண்மனை சுற்றுச்சுவர் இடிந்து விழும் அபாயம் சீரமைக்கப்படுமா? பொதுமக்கள் எதிர்பார்ப்பு + "||" + Will the danger of collapse of the Tanjore Palace environment will be restructured? Public expectation

தஞ்சை அரண்மனை சுற்றுச்சுவர் இடிந்து விழும் அபாயம் சீரமைக்கப்படுமா? பொதுமக்கள் எதிர்பார்ப்பு