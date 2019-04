மாவட்ட செய்திகள்

முக்கொம்பில் புதிய கதவணை கட்டும் முன்பு ரூ.38 கோடியில் தற்காலிக தடுப்பணை அமைக்கும் பணி தொடங்கியது + "||" + Before the construction of a new door in the forefoot, the construction of a temporary barrier at Rs 38 crore began

முக்கொம்பில் புதிய கதவணை கட்டும் முன்பு ரூ.38 கோடியில் தற்காலிக தடுப்பணை அமைக்கும் பணி தொடங்கியது