மாவட்ட செய்திகள்

புயல் சின்னம் எதிரொலி குமரியில் 2-வது நாளாக கடல் சீற்றம் ஆழ்கடலுக்கு சென்ற மீனவர்களை பத்திரமாக மீட்க கோரிக்கை + "||" + Storm symbol echo Kumari request for safe removal of fishermen who went to sea in deep sea on 2nd day

புயல் சின்னம் எதிரொலி குமரியில் 2-வது நாளாக கடல் சீற்றம் ஆழ்கடலுக்கு சென்ற மீனவர்களை பத்திரமாக மீட்க கோரிக்கை