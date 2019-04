மாவட்ட செய்திகள்

பெண்ணாடம் அருகே, விஷம் குடித்து விவசாயி தற்கொலை - திருமணத்துக்கு மகள் சம்மதிக்காத விரக்தியில் விபரீத முடிவு + "||" + Near the Pennatam, The suicide of the farmer drunk poison

பெண்ணாடம் அருகே, விஷம் குடித்து விவசாயி தற்கொலை - திருமணத்துக்கு மகள் சம்மதிக்காத விரக்தியில் விபரீத முடிவு