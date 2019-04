மாவட்ட செய்திகள்

நாடாளுமன்ற, சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலில் அ.தி.மு.க. தலைமையிலான கூட்டணியே வெற்றி பெறும் - அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ பேட்டி + "||" + In the parliamentary and legislative elections ADMK Leading coalition will win

நாடாளுமன்ற, சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலில் அ.தி.மு.க. தலைமையிலான கூட்டணியே வெற்றி பெறும் - அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ பேட்டி