மாவட்ட செய்திகள்

உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கான வரைவு வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல் வெளியீடு அடுத்த மாதம் 2–ந்தேதிக்குள் பொதுமக்கள் கருத்து தெரிவிக்கலாம் + "||" + List of draft ballot papers for local elections The public can comment on the 2nd of next month

உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கான வரைவு வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல் வெளியீடு அடுத்த மாதம் 2–ந்தேதிக்குள் பொதுமக்கள் கருத்து தெரிவிக்கலாம்