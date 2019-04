மாவட்ட செய்திகள்

25 சதவீத இடஒதுக்கீட்டின்கீழ் தனியார் பள்ளிகளில் 3,260 இடங்களுக்கு மாணவர் சேர்க்கை மே மாதம் 18–ந்தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்கலாம் + "||" + Under 25% reservation Student admissions to 3,260 seats in private schools May 18th May apply

