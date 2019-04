மாவட்ட செய்திகள்

கனமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாகமீட்பு உபகரணங்களை தயார் நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும்கலெக்டர் விஜயலட்சுமி உத்தரவு + "||" + As a precautionary measure Rescue equipment should be kept ready Collector Vijayalakshmi orders

