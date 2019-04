மாவட்ட செய்திகள்

எஸ்.எஸ்.எல்.சி. தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகும் நாளில்பிளஸ்-1 சேர்க்கையை அரசு பள்ளிகளில் தொடங்க வேண்டும்முதன்மை கல்வி அலுவலர் அறிவுறுத்தல் + "||" + SSLC On the day of examination results Plus -1 combination should be started in government schools Primary Education Officer Instruction

எஸ்.எஸ்.எல்.சி. தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகும் நாளில்பிளஸ்-1 சேர்க்கையை அரசு பள்ளிகளில் தொடங்க வேண்டும்முதன்மை கல்வி அலுவலர் அறிவுறுத்தல்