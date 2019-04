மாவட்ட செய்திகள்

இலவச கட்டாய கல்வி உரிமை சட்டத்தின் கீழ்தனியார் பள்ளிகளில் எல்.கே.ஜி., 1-ம் வகுப்பில் சேர விண்ணப்பிக்கலாம் + "||" + Under a free compulsory education right LKG can apply for class 1 in private schools

