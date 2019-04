மாவட்ட செய்திகள்

மாணவிகளுக்கு சான்றிதழ் கொடுக்க மறுப்பு: நெல்லையில் நர்சிங் பள்ளி நிர்வாகி கைது + "||" + To students Refuse to give certificate In Nellai Nursing school administrator arrested

மாணவிகளுக்கு சான்றிதழ் கொடுக்க மறுப்பு: நெல்லையில் நர்சிங் பள்ளி நிர்வாகி கைது