மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பூர் மாவட்டத்தில் ‘பானி’ புயல் பாதிப்பில் இருந்து பாதுகாத்துக்கொள்ளும் வழிமுறைகள்; கலெக்டர் அறிவுரை + "||" + In the Tirupur district, the 'Bani' storms protect the victims from harm

திருப்பூர் மாவட்டத்தில் ‘பானி’ புயல் பாதிப்பில் இருந்து பாதுகாத்துக்கொள்ளும் வழிமுறைகள்; கலெக்டர் அறிவுரை