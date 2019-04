மாவட்ட செய்திகள்

பானி புயல் தொடர்பாக அரசு அலுவலர்களுக்கான ஒருங்கிணைப்பு கூட்டம் மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் தலைமையில் நடந்தது + "||" + The meeting of the government officials on the Bani storm was headed by District Revenue Officer

