மாவட்ட செய்திகள்

கள்ளத்தொடர்புக்கு இடையூறாக இருந்ததொழிலாளிக்கு கொலை மிரட்டல்; மனைவி, கள்ளக்காதலன் கைது + "||" + There was a hindrance to false religion Murder threat to the worker; Wife, thugs arrested

கள்ளத்தொடர்புக்கு இடையூறாக இருந்ததொழிலாளிக்கு கொலை மிரட்டல்; மனைவி, கள்ளக்காதலன் கைது