மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி அரியமங்கலம் பால்பண்ணையில் தாறுமாறாக ஓடிய டிரெய்லர் லாரி சாலையின் மறுபுறம் சென்று மின்கம்பத்தில் மோதி நின்றது + "||" + Trichy Ariyamangalam drove in the drainage of the trailer truck on the other side of the road and hit the waist

திருச்சி அரியமங்கலம் பால்பண்ணையில் தாறுமாறாக ஓடிய டிரெய்லர் லாரி சாலையின் மறுபுறம் சென்று மின்கம்பத்தில் மோதி நின்றது