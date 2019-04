மாவட்ட செய்திகள்

உடுமலை அருகே பி.ஏ.பி.கால்வாயில் ஆபத்தை உணராமல் குளிக்கும் சிறுவர்கள் கண்காணித்து தடுக்க சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை + "||" + Children bathing without risk in the PAP canal near Udumalai

