மாவட்ட செய்திகள்

‘லக்கி ஷூ’ என்பதால் விரும்பி அணிந்திருந்தேன் சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகும் படம் குறித்து வீராங்கனை கோமதி கருத்து + "||" + I was worn by the 'lucky shoe' Gomti's comment on the film is about diamond in social networks

‘லக்கி ஷூ’ என்பதால் விரும்பி அணிந்திருந்தேன் சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகும் படம் குறித்து வீராங்கனை கோமதி கருத்து