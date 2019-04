மாவட்ட செய்திகள்

மதுரை புதிய கலெக்டராக நாகராஜன் பொறுப்பேற்பு ‘தேர்தல் விதிமுறைகள் கடுமையாக பின்பற்றப்படும்’ என பேட்டி + "||" + Nagarajan is the new collector of Madurai 'Election Regulations Strongly Followed' Interviewed

மதுரை புதிய கலெக்டராக நாகராஜன் பொறுப்பேற்பு ‘தேர்தல் விதிமுறைகள் கடுமையாக பின்பற்றப்படும்’ என பேட்டி