மாவட்ட செய்திகள்

10–ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில் 95.56 சதவீதம் தேர்ச்சி திருவண்ணாமலை மாவட்டம் 20–வது இடத்தை பிடித்தது + "||" + 95.56 per cent of the 10th General Std Thiruvannamalai district is in the 20th place

