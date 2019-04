மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில், எஸ்.எஸ்.எல்.சி. தேர்வில்96 சதவீத மாணவ-மாணவிகள் தேர்ச்சிகடந்த ஆண்டை விட 0.29 சதவீதம் அதிகரிப்பு + "||" + In the district, SSLC Exam 96 percent of the student students pass 0.29 percent more than last year

மாவட்டத்தில், எஸ்.எஸ்.எல்.சி. தேர்வில்96 சதவீத மாணவ-மாணவிகள் தேர்ச்சிகடந்த ஆண்டை விட 0.29 சதவீதம் அதிகரிப்பு