மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில் எஸ்.எஸ்.எல்.சி. பொதுத்தேர்வில்98.45 சதவீத மாணவ-மாணவிகள் தேர்ச்சிமாநில அளவில் 3-வது இடத்துக்கு முன்னேற்றம் + "||" + SSLC in the district On exam 98.45 per cent of students pass At the state level, improvement to 3rd place

மாவட்டத்தில் எஸ்.எஸ்.எல்.சி. பொதுத்தேர்வில்98.45 சதவீத மாணவ-மாணவிகள் தேர்ச்சிமாநில அளவில் 3-வது இடத்துக்கு முன்னேற்றம்