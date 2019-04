மாவட்ட செய்திகள்

குடிநீர் வினியோகம் செய்யக்கோரிஓமலூர் பேரூராட்சி அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்ட பொதுமக்கள் + "||" + To supply drinking water The people who besieged the Omalur Panchayat Office

