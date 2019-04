மாவட்ட செய்திகள்

ஓட்டப்பிடாரம் இடைத்தேர்தலில் தி.மு.க. வேட்பாளர் அதிக வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெறுவார் முன்னாள் சபாநாயகர் ஆவுடையப்பன் பிரசாரம் + "||" + Ottapidaram by election DMK The candidate will win by a majority of votes Former Speaker Avutaiyappan campaign

ஓட்டப்பிடாரம் இடைத்தேர்தலில் தி.மு.க. வேட்பாளர் அதிக வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெறுவார் முன்னாள் சபாநாயகர் ஆவுடையப்பன் பிரசாரம்