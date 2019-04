மாவட்ட செய்திகள்

நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்ட 3 எம்.எல்.ஏ.க்களும் தினகரன் கட்சியில் இருக்கிறோம் என்று கூற தயாரா? ஓ.பன்னீர்செல்வம் பரபரப்பு பேட்டி + "||" + Ready to say that we are in the 3 MLA Dinakaran party? - O.Paneer Selvam

நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்ட 3 எம்.எல்.ஏ.க்களும் தினகரன் கட்சியில் இருக்கிறோம் என்று கூற தயாரா? ஓ.பன்னீர்செல்வம் பரபரப்பு பேட்டி