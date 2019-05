மாவட்ட செய்திகள்

தேர்தலில் தி.மு.க. வெற்றிபெறுவது உறுதி: அ.தி.மு.க. ஆட்சியை தக்க வைக்கவே 3 எம்.எல்.ஏ.க்கள் பதவி பறிப்பு நடவடிக்கை மு.க.ஸ்டாலின் குற்றச்சாட்டு + "||" + DMK in the election Make sure you succeed ADMK To retain rule 3 MLAs resign Activity MK Stalin accusation

தேர்தலில் தி.மு.க. வெற்றிபெறுவது உறுதி: அ.தி.மு.க. ஆட்சியை தக்க வைக்கவே 3 எம்.எல்.ஏ.க்கள் பதவி பறிப்பு நடவடிக்கை மு.க.ஸ்டாலின் குற்றச்சாட்டு