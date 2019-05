மாவட்ட செய்திகள்

கொலை வழக்கில் தலைமறைவானவரை கைது செய்ய வலியுறுத்தி, நடுரோட்டில் விவசாயி உடலை வைத்து உறவினர்கள் மறியல் + "||" + The farmer put the body in the middle of the staircase

கொலை வழக்கில் தலைமறைவானவரை கைது செய்ய வலியுறுத்தி, நடுரோட்டில் விவசாயி உடலை வைத்து உறவினர்கள் மறியல்