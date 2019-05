மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லையில் என்ஜினீயரிங் படிப்பு சேர்க்கைக்கான ஆன்லைன் பதிவு தொடங்கியது ஏராளமான மாணவ-மாணவிகள் விண்ணப்பித்தனர் + "||" + In Nellai Engineering study for admission Online registration started a large number of students applied

நெல்லையில் என்ஜினீயரிங் படிப்பு சேர்க்கைக்கான ஆன்லைன் பதிவு தொடங்கியது ஏராளமான மாணவ-மாணவிகள் விண்ணப்பித்தனர்