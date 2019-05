மாவட்ட செய்திகள்

இந்தியாவில், ஆண்டுக்கு ரூ.2 லட்சம் கோடி பழங்கள், காய்கறிகள் வீணாகிறது + "||" + In India, vegetables and vegetables are wasted annually at Rs 2 lakh crore

இந்தியாவில், ஆண்டுக்கு ரூ.2 லட்சம் கோடி பழங்கள், காய்கறிகள் வீணாகிறது