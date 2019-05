மாவட்ட செய்திகள்

ஈரோட்டில் இருந்து குவைத் நாட்டில் வேலைக்கு சென்ற பெண்ணுக்கு சித்ரவதை; உயிருடன் மீட்கக்கோரி போலீஸ் சூப்பிரண்டிடம் கணவர் மனு + "||" + The torture of a woman from Iraq to work in Kuwait; Demand for survival The police petition to the Superintendent of Police

ஈரோட்டில் இருந்து குவைத் நாட்டில் வேலைக்கு சென்ற பெண்ணுக்கு சித்ரவதை; உயிருடன் மீட்கக்கோரி போலீஸ் சூப்பிரண்டிடம் கணவர் மனு