மாவட்ட செய்திகள்

மரம் விழுந்து கிடப்பதால் தடுப்பணையில் நீர்வரத்துக்கு இடையூறு; நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கை + "||" + Due to the falling of the tree, you can not interfere with the barrier

மரம் விழுந்து கிடப்பதால் தடுப்பணையில் நீர்வரத்துக்கு இடையூறு; நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கை