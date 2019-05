மாவட்ட செய்திகள்

கோடையில் மக்களுக்கு போதிய குடிநீர் கிடைக்க நடவடிக்கை அதிகாரிகளுக்கு கலெக்டர் உத்தரவு + "||" + Enough drinking water for people in the summer Officials Collector's order

