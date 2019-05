மாவட்ட செய்திகள்

இந்து கோவில்களை நிர்வகிக்க நலவாரியம் அமைக்க வேண்டும் எச்.ராஜா வலியுறுத்தல் + "||" + Manage Hindu temples Welfare Board to be set up H Raja assertion

இந்து கோவில்களை நிர்வகிக்க நலவாரியம் அமைக்க வேண்டும் எச்.ராஜா வலியுறுத்தல்