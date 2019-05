மாவட்ட செய்திகள்

கோட்டக்குப்பம் அருகே, தொழிற்சாலையில் மின்கம்பிகள் திருடிய 2 பேர் கைது + "||" + Near the kottayam, Two persons arrested for stealing wires in the factory

கோட்டக்குப்பம் அருகே, தொழிற்சாலையில் மின்கம்பிகள் திருடிய 2 பேர் கைது