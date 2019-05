மாவட்ட செய்திகள்

ரசாயனம் மூலம் மாம்பழங்களை பழுக்கவைத்தால் கடும் நடவடிக்கை கலெக்டர் சி.கதிரவன் எச்சரிக்கை + "||" + If the mangoes are ripened by chemicals Collector warning

ரசாயனம் மூலம் மாம்பழங்களை பழுக்கவைத்தால் கடும் நடவடிக்கை கலெக்டர் சி.கதிரவன் எச்சரிக்கை