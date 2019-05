மாவட்ட செய்திகள்

உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கான வரைவு வாக்குச்சாவடி பட்டியல் தொடர்பாக கருத்துக்களை தெரிவிக்கலாம்; கலெக்டர் தகவல் + "||" + You can comment on the draft vote list for local elections

உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கான வரைவு வாக்குச்சாவடி பட்டியல் தொடர்பாக கருத்துக்களை தெரிவிக்கலாம்; கலெக்டர் தகவல்