மாவட்ட செய்திகள்

நகை பறிப்பில் பொதுமக்களிடம் சிக்கி தர்ம அடி வாங்கியவர்: போலீஸ் பாதுகாப்புடன் சிகிச்சை பெற்ற கைதி தப்பியோட்டம் + "||" + Police have been treated with safety Prisoner escape

நகை பறிப்பில் பொதுமக்களிடம் சிக்கி தர்ம அடி வாங்கியவர்: போலீஸ் பாதுகாப்புடன் சிகிச்சை பெற்ற கைதி தப்பியோட்டம்