மாவட்ட செய்திகள்

இடைத்தேர்தலுக்கு பிறகு ‘எடப்பாடி பழனிசாமி அரசு இருக்காது’ துரைமுருகன் பேச்சு + "||" + After the Byelection Edappadi Palaniasamy government will not Duraimurukan speech

இடைத்தேர்தலுக்கு பிறகு ‘எடப்பாடி பழனிசாமி அரசு இருக்காது’ துரைமுருகன் பேச்சு